Nuzman é multado pelo TCU após descumprir ordem quando ainda presidia o COB

O Tribunal de Contas da União (TCU) decidiu nesta quarta-feira multar Carlos Arthur Nuzman, ex-presidente do Comitê Olímpico do Brasil, em R$ 15 mil, após o ex-dirigente da entidade deixar de dar cumprimento a uma decisão do tribunal ainda enquanto chefiava a principal organização olímpica do País.

A decisão que o TCU entendeu não ter sido cumprida pelo COB foi a de “coadunar” as datas de encerramento do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016. A corte havia apontado a necessidade de antecipar ou de “definir com fundamentos sólidos” as datas de encerramento previstas no estatuto (dezembro de 2023) e no documento técnico denominado Relatório Sobre Estratégia de Dissolução (julho de 2017). A multa a Nuzman foi aplicada após o TCU concluir que houve descumprimento injustificado da decisão.

A determinação relacionada ao encerramento do comitê havia sido feita sob a alegação de que a manutenção da data estipulada no estatuto não está respaldada por estudo técnico e afronta o princípio constitucional da razoabilidade e o princípio da boa-fé. O tribunal entendeu também que o prolongamento da dissolução do Comitê Rio-2016 impacta diretamente na garantia contratual oferecida pela União ao comitê.