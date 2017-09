Número 957 há seis semanas, Sloane Stephens bate compatriota e fatura o US Open

Em uma das maiores recuperações na história do tênis mundial, o US Open conheceu neste sábado uma nova integrante na sua lista de vencedoras. Há seis semanas, a norte-americana Sloane Stephens voltava ao circuito profissional depois de se recuperar durante 11 meses de uma lesão no pé esquerdo e era a número 957 do mundo. Agora é campeã do Grand Slam disputado em Nova York ao derrotar a compatriota Madison Keys por 2 sets a 0 – com parciais de 6/3 e 6/0, em 1 hora e 1 minuto.

Com o título no US Open, Sloane Stephens deve aparecer nesta segunda-feira, na atualização do ranking da WTA, como a 17.ª colocada do mundo – uma incrível subida de 940 posições desde a sua participação em Wimbledon, em julho, quando voltou a jogar. Desde agosto, quando começaram os torneios preparatórios para o Grand Slam em Nova York, até este sábado, a norte-americana jogou 17 vezes e obteve 15 vitórias – só perdeu para a dinamarquesa Caroline Wozniacki e para a romena Simona Halep nas semifinais de Toronto (Canadá) e Cincinnati.

“Eu passei por cirurgia em 23 de janeiro (de 2017). Honestamente, se alguém me dissesse que eu seria campeã do US Open, (diria) que é impossível. Não trocaria por nada no mundo. Ela (Madison Keys) é uma de minhas melhores amigas no circuito. Disse para ela que gostaria de que fosse empate. Jogar aqui foi muito especial”, disse a vencedora, ainda na quadra Arthur Ashe, a principal do Complexo de Flushing Meadows, em Nova York, logo após a vitória sobre a amiga e compatriota, que também passou por problemas físicos nesta temporada.