Número 1 do mundo, Halep sofre na estreia, mas vence de virada e avança em Miami

A romena Simona Halep, atual número 1 do mundo, sofreu nesta quinta-feira, mas conseguiu avançar à terceira rodada do Torneio de Miami. Ela precisou de 2h06 de partida para derrotar a francesa Oceane Dodin, número 98 da WTA, de virada, por 3/6, 6/3 e 7/5.

A francesa de 21 anos veio do qualifying e quebrou por duas vezes o saque da romena no primeiro set. Halep respondeu no segundo com três quebras e deixou tudo igual. O set decisivo foi bastante equilibrado. Halep mais tranquilidade quando o jogo ficou empatado em 5 a 5 e venceu os games seguintes para fechar o jogo.

Na terceira fase, a romena enfrentará a polonesa Agneszka Radwanska, número 32 do mundo. Também nesta quinta-feira, ela derrotou a belga Alison van Uytvank por 6/3 e 7/6 (7/4) e avançou na competição.

A alemã Angelique Kerber, cabeça de chave número 10 do torneio, derrotou a sueca Johanna Larsson por duplo 6/2. A ex-número 1 do mundo, atualmente na décima colocação, agora enfrentará a russa Anastasia Pavlyuchenkova, que derrotou a bielorrussa Aliaksandra Sasnovich por 6/2, 3/6 e 6/2.

Outra ex-número 1 do mundo, a checa Karolina Pliskova bateu a russa Ekaterina Makarova, atual 36ª do ranking por duplo 7/5. Na próxima fase ela enfrentará a vencedora do confronto entre a inglesa Katie Boulter e a romena Srona Cirstea.

A espanhola Garbiñe Muguruza, terceira do mundo no ranking, contou com a desistência da norte-americana Amanda Anisimova e agora terá pela frente outra norte-americana, Christina McHale, que venceu a checa Barbora Strycova por 6/1 e 6/4.

Também nesta quinta-feira, Monica Niculescu derrotou Magdalena Rybarikova por duplo 6/3. Karolina Pliskova eliminou Ekaterina Makarova por duplo 7/5. Anastasija Sevastova venceu Alize Cornet por 7/5 e 6/4. Christina McHale superou Barbora Strycova por 6/1 e 6/4.L