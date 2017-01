Novo formato do Caderno de Esportes completa um ano no ar

O Caderno de Esportes completa nesta quarta-feira (25) o primeiro ano no ar de seu novo formato, com uma hora de duração na “dobradinha” em duas frequências nas rádios VOCÊ (AM 580) e 94.7 FM. De segunda a sexta-feira, o programa traz, das 18 às 19 horas, o noticiário do futebol regional, com ênfase no dia a dia de Rio Branco e União Barbarense, além dos destaques dos grandes clubes do Estado e demais modalidades.

A atração oferece ao ouvinte entrevistas exclusivas e a participação de convidados ao vivo. Promoções também fazem parte do programa, com o sorteio de ingressos para jogos de Tigre e Leão da 13 e de eventos esportivos realizados na RPT (Região do Polo Têxtil). O Caderno de Esportes é apresentado pelo editor de Esportes do Grupo Liberal, Bruno Moreira. Os comentários ficam a cargo do convidado especial Paulo Filé e as notícias do esporte local são trazidas pelo repórter Renato Piovesan. O técnico de som é Márcio Biondo. Já as informações de Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo são retransmitidas pela equipe da Rede Transamérica. Foto: João Carlos Nascimento / O LIBERAL

Para o diretor comercial do Grupo Liberal, Edison Carone, a interação com os ouvintes é o termômetro de que o programa tem atingido a evolução esperada em seu primeiro ano de novo formato. “Quando o ouvinte participa e interage com a programação, isso mostra que o programa está agradando. E o que a gente vê é que a cada dia que passa o programa tem se tornado mais ágil e dinâmico, trazendo várias pessoas ao vivo. Isso faz com que o rádio fique vivo. Tendo participação ampla e audiência, acaba sendo uma resposta muito positiva para nós”, destaca.

O apresentador Bruno Moreira já planeja novidades para este ano, como a extensão do programa do rádio para as redes sociais após o seu encerramento às 19 horas, quando se inicia a Voz do Brasil. “Temos uma obrigação por lei de encerrar o programa às 19 horas, mas queremos levar mais um pedacinho do Caderno de Esportes para quem está na internet e quer um conteúdo a mais para acompanhar, uma continuação, um resumo do que foi discutido no rádio. Hoje o Facebook e o Instagram dão essa ferramenta e vamos avaliar a possibilidade de criar esta extensão”, explica o também editor, que vê o programa da rádio como um complemento do noticiário esportivo trazido na edição impressa do jornal ou no portal liberal.com.br.

“O Caderno de Esportes na rádio consegue ser um pilar de conexão de tudo que o Grupo Liberal de Comunicação produz no esporte. O que está destacado na edição impressa e no portal tem um espaço até maior no rádio. O programa tem esse papel de complementar o que foi noticiado e por ser no rádio tem uma versatilidade até maior de informações, podendo antecipar um pouco do que vai sair no impresso no dia seguinte”, afirma.

Já o convidado Paulo Filé enfatiza o diferencial do programa em seu ponto de vista: a cobertura diária dos esportistas de Americana e e cidades da Região do Polo Têxtil que carecem de maior espaço nas rádios. “O nosso objetivo é informar uma região tão carente em informação dos clubes da região e das ações sociais das secretarias de Esporte. Estamos sempre dando valor para a nossa região sem deixar de lado os noticiários dos clubes da capital. É um orgulho enorme abrir o microfone diariamente sabendo que do outro lado tem um monte de gente na nossa audiência valorizando esse trabalho que fazemos com tanto carinho e dedicação”, comemora.

Além das frequências em AM e FM, o Caderno de Esportes pode ser sintonizado por meio dos links no portal liberal.com.br e pelo aplicativo para smartphones TuneIn Radio – em breve também no RadiosNet.