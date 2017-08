Nove empresas disputam concessão de complexo que abriga o ginásio do Ibirapuera

Nove empresas se inscreveram e foram aprovadas pelo Governo do Estado de São Paulo para apresentar estudos para a concessão do Complexo do Ibirapuera. A expectativa é que sejam investidos cerca de R$ 230 milhões em obras de modernização no local. Agora, os interessados têm 60 dias para apresentar suas sugestões para gestão técnica, econômica e de obras para o complexo.

Pelo edital, a gestão do Complexo do Ibirapuera será repassada à empresa vencedora pelo período de 30 anos. O concessionário vai transferir uma quantia mensal ao Governo do Estado e terá ainda de arcar com todos os custos de manutenção do local.

A ideia é que o ginásio do Ibirapuera seja modernizado com o conceito “Next Generation”, ou seja, será uma arena multiuso, capaz de “mudar de cara” em poucos dias. Sua capacidade será reduzida de 10 mil para sete mil lugares, com poltronas de cinema em 30% dos lugares e sistema de ar condicionado. Sua inspiração é o Madison Square Garden, em Nova York.