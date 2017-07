No tie-break, Brasil vence Turquia na casa da rival e reage no Grand Prix

Assim, o Brasil fechou a primeira semana de disputas do Grand Prix com cinco pontos em três partidas disputadas, lembrando que triunfos por 3 sets a 2 valem dois pontos ao vencedor, e não três, pontuação garantida a quem ganha por 3 a 1 ou 3 a 0, que foi o que a equipe comandada pelo técnico José Roberto Guimarães conquistou em seu jogo de estreia ao superar as belgas sem perder nenhuma parcial.

Foi a segunda vitória em três jogos do time nacional nesta edição da competição, na qual haviam estreado na última sexta-feira com um triunfo por 3 sets a 0 sobre a Bélgica, também em solo turco. O torneio é o primeiro maior desafio da equipe brasileira neste ciclo olímpico que visa os Jogos de Tóquio, em 2020.

Depois de amargar uma derrota por 3 sets a 0 para a Sérvia no último sábado, a seleção brasileira feminina de vôlei sofreu muito, mas venceu a Turquia por 3 a 2, com parciais de 24/26, 25/17, 25/18, 22/25 e 15/13, na casa das adversárias, em Ancara, e reagiu no Grand Prix.

Depois do sofrido triunfo diante das turcas, as brasileiras voltarão a jogar pelo Grand Prix no próximo dia 14, contra o Japão, em duelo programado para começar à 1h15 (de Brasília). Esta fase da competição vai até o dia 23 de julho e as cinco seleções mais bem classificadas irão avançar à fase final. A China, como país-sede, já está garantida no estágio derradeiro do torneio.

A Sérvia, que em outro jogo deste domingo derrotou a Bélgica por 3 sets a 0, chegou aos nove pontos e se garantiu na liderança deste Grand Prix. O país está logo à frente dos Estados Unidos, que chegaram aos oito pontos ao bater a China, também por 3 a 0, neste domingo.

Já a Holanda, mesmo tendo sido derrotada pelo Japão por 3 a 2 em outro duelo deste dia de confrontos, figura em terceiro lugar, com sete pontos.

Tandara e Rosamaria, com 20 pontos cada uma, foram os grandes destaques da vitória da seleção brasileira, que precisou reagir até mesmo no tie-break para reverter uma desvantagem no placar que a Turquia chegou a ter no quinto set. E foi justamente de Tandara o ponto de saque que fechou a partida em 15/13.

Pelo lado turco, Fatma Yildirim foi a maior pontuadora, com 16 acertos, logo à frente de Hande Baladin, com 15. Drussyla e Bia, com 13 pontos cada uma, foram os outros principais destaques ofensivos do Brasil diante das donas da casa.