No salto em altura, Fernando Ferreira obtém índice para o Mundial de Londres

O paulista Fernando Carvalho Ferreira conseguiu neste sábado o índice para o Mundial de Atletismo, que será realizado em Londres, em agosto, ao vencer a prova do salto em altura do Desafio Brasil de Atletismo, com a marca de 2,30 metros, disputado simultaneamente com a terceira etapa do Circuito Prata da Federação Paulista de Atletismo (FPA), na Arena Caixa, em São Bernardo do Campo (SP).

Aos 22 anos, o atleta nascido em Ribeirão Preto (SP) está em franca evolução e fez neste sábado a sétima melhor marca do mundo em 2017. Ele conquistou o ouro no GP Brasil, com 2,28 metros, que era o seu recorde pessoal, e venceu depois o Troféu Brasil, com 2,25 metros.

Fernando Carvalho Ferreira é o segundo atleta qualificado no salto em altura para o Mundial de Londres. O primeiro foi Talles Frederico Silva, que também superou a marca exigida pela IAAF de 2,30 metros. Os dois atletas para serem convocados precisam estar entre os 40 primeiros no ranking olímpico da entidade no dia 23 de julho, data limite para a obtenção dos índices.