No futebol americano, Weavers faz clássico contra Pira

A cidade de Americana recebe neste domingo (3) mais uma rodada do Campeonato Paulista de Flag, modalidade derivada do futebol americano. O Americana Weavers, equipe que representa a cidade na competição, enfrenta o Piracicaba Cane Cutters, às 10 horas, no campo do Parque Novo Mundo, na Avenida Campos do Jordão, número 750.

O Weavers ocupa atualmente a segunda colocação da Divisão Sul da Conferência Caipira com duas vitórias e uma derrota, justamente atrás do time de Piracicaba. O jogo vale a liderança da chave. Esta será a segunda rodada sediada por Americana nesta temporada. A cidade teve a estrutura elogiada pela Associação Pró-Futebol Americano, organizadora do Paulista de Flag, e recebe novamente três partidas.