Nishikori desiste do US Open, dá vaga a Monteiro e não pegará Brasil na Davis

O japonês Kei Nishikori será mais uma importante baixa no último Grand Slam do ano, o US Open. Uma lesão no punho, confirmada nesta quarta-feira, vai tirar o número 9 do ranking da ATP do torneio norte-americano, que começa no dia 28 de agosto, e o obrigará a ficar o restante da temporada afastado, retornando somente em 2018.

A decisão de Nishikori de ficar o resto do ano em recuperação beneficiará de forma direta o tênis brasileiro. Isso porque o tenista será desfalque do Japão no confronto diante do País pela repescagem do Grupo Mundial da Copa Davis, em setembro, e será substituído no US Open por Thiago Monteiro, que ganhou a vaga na chave principal do Grand Slam por sua colocação no ranking.

LEIA TAMBÉM: Marcelo Melo vence em Halle e conquista segundo título consecutivo nas duplas

Agente de Nishikori, Olivier van Lindonk foi o responsável por anunciar o afastamento do tenista nesta quarta. De acordo com ele, o tenista sentiu um incômodo no pulso quando estava treinando para a disputa do Masters 1000 de Cincinnati, torneio do qual desistiu na última segunda-feira.