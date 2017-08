Nishikori buscará semi em Washington após bater Del Potro; Thiem cai nas oitavas

Convidado pela organização da competição e atual 225º colocado do ranking mundial, o tenista da casa desbancou o favoritismo do luxemburguês Gilles Muller, o 21º da ATP, derrotado por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 6/7 (3/7), 6/4 e 6/3.

Com o triunfo sobre o 13º classificação do ATP 500 norte-americano realizado em quadras duras, Nishikori, hoje nono colocado do ranking mundial, se credenciou para lutar por uma vaga nas semifinais em confronto diante do surpreendente norte-americano Tommy Paul.

Em uma rodada que só pôde ser concluída na madrugada desta sexta-feira por causa da chuva que atrasou a programação de quinta, o Torneio de Washington definiu os seus classificados para as quartas de final. E um deles foi o japonês Kei Nishikori, que justificou a condição de segundo cabeça de chave em um interessante duelo contra o argentino Juan Martín del Potro, superado por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/5.

O triunfo de Paul assustou também pelo fato de que, na semana passada, ele foi arrasado justamente por Muller por 6/3 e 6/1 nas quartas de final do Torneio de Atlanta, outro ATP 500 norte-americano que serve de preparação para o US Open, Grand Slam que começa no próximo dia 28, em Nova York.

Ex-Top 10 e hoje 32º tenista da ATP, Del Potro defendia uma vantagem de cinco vitórias e uma derrota em seis jogos com Nishikori, sendo a última delas no Masters 1000 de Roma deste ano, mas desta vez acabou sucumbindo diante do japonês.

THIEM TAMBÉM CAI – Outra grande surpresa da rodada encerrada na madrugada desta sexta-feira foi a eliminação do austríaco Dominic Thiem, cabeça de chave número 1 em Washington. O atual sétimo colocado da ATP caiu diante do experiente sul-africano Kevin Anderson, o 45º, que ganhou por 2 sets a 1, com 6/3, 6/7 (6/8) e 7/6 (9/7).

E Anderson avançou para encarar uma outra surpresa na capital norte-americana nas quartas de final. Trata-se do indiano Yuki Bhambri, que passou pelo qualifying para ingressar na chave principal e agora foi responsável pela eliminação do argentino Guido Pella, de virada, com parciais de 6/7 (5/7), 6/3 e 6/1.

O outro duelo das quartas de final em Washington será entre o alemão Alexander Zverev e o russo Daniil Medvedev. O primeiro deles justificou a condição de quinto cabeça de chave ao bater o norte-americano Tennys Sandgren por duplo 7/5. Já Medvedev fez bonito ao eliminar o búlgaro Grigor Dimitrov, quarto pré-classificado, por 6/4 e 6/2.