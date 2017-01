Na Finn, Jorge Zarif conquista o ouro na etapa da Miami da Copa do Mundo de Vela

O Brasil teve um ótimo final de semana na etapa de Miami da Copa do Mundo de Vela, nos Estados Unidos. Um dia depois da medalha de ouro da dupla Martine Grael/Kahena Kunze na 49er FX, neste domingo foi a vez de Jorge Zarif ficar com o lugar mais alto do pódio na classe Finn. Este foi o bicampeonato do atleta no evento – ele também levou dois bronzes em 2013 e 2014.

Jorge Zarif competiu neste domingo na regata da “medal race” já bem tranquilo, pois só precisava cruzar a linha de chegada, independentemente de qualquer colocação, para ser campeão. O brasileiro ficou em terceiro lugar e encerrou a competição com 23 pontos perdidos. O segundo colocado foi o britânico Ben Cornish, com 51 pontos perdidos.

LEIA TAMBÉM: Rússia aprova lei contra doping que prevê prisão de treinadores trapaceiros

“Foi uma grande semana. É o começo do ciclo olímpico, então eu estava relaxado, com a cabeça tranquila, sem me preocupar muito com o resultado. Acho que posso tentar mais velejar correndo menos riscos, como fiz aqui. É um ponto que posso levar daqui para frente”, afirmou o velejador brasileiro, em entrevista para o canal da World Sailing no YouTube.

Outras duas regatas de “medal race” foram disputadas neste domingo e tiveram presença de velejadores brasileiros. Na classe Laser, Bruno Fontes terminou em 10.º lugar, fechando a sua participação também na 10.ª colocação, com 161 pontos perdidos. Na 470 masculina, Henrique Haddad e Breno Abdulklech ficaram na 10.ª posição na última prova e em nono na classificação geral.

A próxima grande competição para os velejadores brasileiros será a Copa Brasil de Vela, em Porto Alegre, de 5 a 11 de março. O evento será seletivo para formação da equipe brasileira de vela em 2017.

LEIA TAMBÉM: Murray enfrenta Wawrinka, Nishikori e Cilic na primeira fase do ATP Finals