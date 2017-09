Mundo do surfe lamenta morte de promessa em ondas gigantes em Barbados

Venezia foi um dos surfistas que rumou à região leste de Barbados para aproveitar as ondas gigantes geradas pelo Furacão Irma. De acordo com os relatos dos presentes, o jovem havia acabado de celebrar “uma das melhores ondas da vida” e remava na água quando foi surpreendido por uma oscilação que o lançou para um conjunto de pedras no fundo do mar.

“A comunidade do surfe está em choque desde terça-feira depois de tomar conhecimento de que um de seus filhos favoritos, Zander Venezia, de 16 anos, de Bridgetown, Barbados, morreu enquanto surfava em condições sólidas em um fundo raso perto de sua casa, em um lugar chamado Box by Box”, lamentou a Liga Mundial de Surfe (WSL, na sigla em inglês).

O corpo do jovem ainda passaria por autopsia, mas a primeira hipótese levantada foi de que Venezia sofreu uma fratura no pescoço ao ser lançado contra as pedras. Sangrando e inconsciente, ele foi retirado da água pelo irmão mais novo de John John Florence, Nathan, que também estava no local para aproveitar as ondas gigantes.

“Ele era um dos melhores amigos dos meus filhos e como um filho para mim”, contou o ex-surfista profissional e atuou instrutor da modalidade, Alan Burke, ao site Surfline. “Ele tinha acabado de falar para o Dylan (Graves, outro surfista): ‘Acabei de pegar a melhor onda da minha vida’. Me sinto vazio, estamos confusos aqui.”

Outro que lamentou a morte do jovem foi Kelly Slater. O surfista multicampeão revelou ser amigo da família e utilizou sua página no Instagram para postar uma foto sua ao lado de Venezia, então com cinco anos, tirada em 2006, antes de estender seu luto aos pais do adolescente.

“Para todos, você era tão bom amigo quanto surfista. Obrigado pelo impacto que você teve naqueles que estiveram ao seu redor durante sua vida, com alegria e propósito. E obrigado por tirar esta foto comigo quando você tinha cinco anos. Vou te estimar para sempre. Louis Venezia (pai de Zander), meus pêsames não vão mudar nada. As palavras não são suficientes para sua família e a perda de um filho. O luto sentido por muitos se estende ao trabalho que vocês fazem pelo surfe. Muito amor à minha família de Barbados”, escreveu.