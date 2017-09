Muguruza vence mais uma e encara Kvitova; Venus também avança

Forte candidata ao título do US Open, a espanhola Garbiñe Muguruza venceu mais uma nesta sexta-feira e está nas oitavas de final do Grand Slam disputado em Nova York. Ela fez mais uma vítima ao derrotar com facilidade a eslovaca Magdalena Rybarikova por 2 sets a 0, com duplo 6/1.

Atual número 3 do mundo, Muguruza aumentou sua chances de alcançar o topo do ranking ao fim do US Open, com o triunfo desta sexta. Isso porque, ao chegar às oitavas, ela acabou com as chances da norte-americana Venus Williams, que estava na briga até então. Agora a disputa pelo topo está restrita à Muguruza, à checa Karolina Pliskova, atual dono do posto, e à ucraniana Elina Svitolina.

Ainda sem perder sets em Nova York, a campeã de Wimbledon fez mais uma exibição nesta sexta. Ela cedeu somente dois games à rival e fechou o jogo em apenas 1h01min. Muguruza terminou o jogo com 56 pontos, quase o dobro dos 30 registrados pela eslovaca.