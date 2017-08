Muguruza atropela norte-americana em 63 minutos na sua estreia no US Open

Atual campeã de Wimbledon, Garbiñe Muguruza iniciou a sua campanha no Grand Slam seguinte ao importante torneio inglês de forma arrasadora. Com direito a um “pneu” no primeiro set, a tenista espanhola atropelou a norte-americana Varvara Lepchenko com uma vitória por 6/0 e 6/3, nesta segunda-feira, em apenas 63 minutos, em sua estreia na chave de simples feminina da competição.

Cabeça de chave número 3 do Grand Slam realizado em Nova York, Muguruza assim se credenciou para enfrentar na segunda rodada a vencedora do confronto entre a norte-americana Claire Liu e a chinesa Yingying Duan, também programado para ser encerrado nesta terça-feira.

LEIA TAMBÉM: Soares e Murray vencem na estreia e vão às quartas em Queen's

Também figurando entre as concorrentes a terminar este US Open na liderança do ranking mundial, a atual terceira tenista da WTA só teve algum trabalho para derrotar Lepchenko, hoje a 64ª colocada, no segundo set. Na parcial inicial, além de confirmar todos os seus saques sem oferecer nenhuma chance de quebra, a espanhola converteu três de quatro break points para aplicar o “pneu” (6/0) que a deixou em vantagem.