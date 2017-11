Mudança de regulamento na Fórmula 1 vira polêmica entre equipes em Interlagos

O GP do Brasil é realizado neste fim de semana em Interlagos em meio ao início de uma batalha nos bastidores. Dias atrás os novos donos da Fórmula 1, o grupo Liberty Media, apresentaram aos chefes das equipes as propostas para a mudança no regulamento a partir de 2021. O conteúdo desagradou as principais escuderias e virou tema das conversas entre os pilotos no paddock.

O campeão mundial Lewis Hamilton, da Mercedes, se posicionou sobre o assunto. “Seria interessante se chamasse os pilotos para participarem desse debate. Afinal, como podem mudar o desenho dos carros, nós poderíamos ser ouvidos. Ou quem sabe seria bom ter algum representante nosso nessa discussão”, afirmou o inglês.

O Liberty Media adquiriu a Fórmula 1 no fim do ano passado. Os empresários americanos estão de olho na próxima janela de mudança do regulamento. Como o atual acordo, chamado de Pacto de Concórdia, vai até 2020, os proprietários têm articulado alterações principalmente na gestão do dinheiro, com o foco em ter uma categoria menos desequilibrada.