Monteiro e Bia lamentam chances perdidas na 2ª rodada de Wimbledon

Eliminados na segunda rodada de Wimbledon, Thiago Monteiro e Beatriz Haddad Maia lamentaram nesta quarta-feira as chances perdidas contra seus rivais na grama de Londres. Monteiro foi quem esteve mais perto da vitória, ao tirar um set do russo Karen Khachanov. Acabou sendo batido por 3 a 1, com parciais de 3/6, 7/6 (7/5), 7/6 (7/3) e 7/5.

“Derrota como essa ninguém gosta. Estou chateado, ainda mais jogando bem e tendo chances como estava tendo, mas Khachanov jogou muito bem nas horas importantes. Ele sacou bem, foi sólido”, comentou Monteiro, atual número 100 do mundo. Khachanov, que tem status de promessa no circuito, é o 34º.

Contra o russo, Monteiro fez grande início de jogo. Venceu o set inicial e teve uma quebra de vantagem na segunda parcial, antes do início da reação do rival. “Nas chances que tive busquei ficar mais no ponto e ele vinha sólido e mais agressivo. Não saquei bem nos dois tie-breaks e isso fez um pouco a diferença.”