Mo Farah deixa as pistas com ouro nos 5.000m na etapa suíça da Diamond League

A vitória de Farah foi assegurada com o tempo de 13min06s05, com uma vantagem de 0s04 para o norte-americano Paul Chelimo, o segundo colocado, que cravou o mesmo tempo de Edris. Yomif Kejelcha, também da Etiópia, foi o quarto melhor. “Eu tive que lutar nos últimos 200 metros. Eu consegui segurá-los”, celebrou Farah.

Farah se vingou do etíope Muktar Edris, que o superou no Mundial de Atletismo, e dessa vez terminou na terceira posição em uma prova em que a diferença de tempo entre o primeiro e o quarto colocado foi de apenas 0s13.

Dominante nas provas de 5.000 e 10.000 metros nos últimos anos, Farah, de 34 anos, agora vai se concentrar em provas de longa distância, especialmente nas maratonas, mudando o foco da sua carreira no atletismo.

OUTROS RESULTADOS – Em outro grande desempenho nesta quinta-feira em Zurique, a bareinita Ruth Jebet venceu a disputa dos 3.000 metros com obstáculos com a segunda melhor marca de todos os tempos, com 8min55s29, apenas cerca de 3 segundos mais lenta do que o seu próprio recorde mundial, estabelecido no ano passado em Paris.

Após ficar fora da disputa dos 400m no Mundial, Isaac Makwala, de Botswana, venceu a prova em Zurique com a marca de 43s95, um resultado que teria lhe rendido o ouro em Londres.

O norte-americano Justin Gatlin ficou apenas na quarta posição na prova dos 100 metros, com 10s04, sendo que a disputa foi vencida pelo britânico Chijindu Ujah, com 9s97.

Shaunae Miller-Uibo, das Bahamas, venceu a prova dos 200m em 21s88, sendo 0s12 mais rápida do que a jamaicana e campeã mundial Elaine Thompson. Também campeã mundial, a sul-africana Caster Semenya venceu com facilidade os 800m em 1min55s84. Já o catariano Mutaz Essa Barshim ganhou a disputa do salto em altura, com 2,36 metros.