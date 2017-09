Mineirinho, Medina e Filipinho vencem baterias e avançam direto em Trestles

Principais brasileiros no Circuito Mundial de Surfe, Adriano Souza, o Mineirinho, Gabriel Medina e Filipe Toledo, o Filipinho, cumpriram suas tarefas e avançaram na etapa de Trestles, na Califórnia. Os três venceram suas baterias nesta segunda-feira e foram os únicos surfistas do País a irem direto para o terceiro estágio da competição.

Sexto colocado na temporada, sendo o melhor brasileiro, Mineirinho foi o primeiro destes a ir à água nesta segunda. Logo na bateria inicial do dia, ele encarou dois compatriotas nas ondas californianas e levou a melhor. Com notas de 7,67 e 6,83, somou 14,50 e deixou para trás Miguel Pupo, com 9,67, e Wiggolly Dantas, com 6,90.

Já Gabriel Medina teve mais trabalho para avançar à terceira fase. Com 5,67 e 8, somou 13,67 de nota e superou por pouco o norte-americano Nat Young, que ficou com 13,03. A terceira colocação na sétima bateria ficou com o australiano Adrian Buchan, que somou apenas 9,30.