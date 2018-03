Mesatenistas de Americana vencem no fim de semana

Atletas que fazem parte da escolinha de Tênis de Mesa da Secretaria Municipal de Esportes, Juventude e Lazer participaram de duas competições no fim de semana e trouxeram medalhas para Americana. A equipe ainda conquistou o 5º lugar na categoria geral da Liga Paulista.

No sábado (24), a competição da 2ª etapa da Liga Paulista aconteceu no ginásio do XV de Piracicaba. Com oito mesatenistas representando Americana, cinco deles trouxeram medalha de ouro, prata e bronze para casa. Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

Na categoria Rating E, Lucas Maziero ficou em primeiro lugar e também conquistou a medalha de bronze, mas na categoria Mirim Masculino. Sérgio Segato Júnior foi o vice-campeão da categoria Rating F e 5º lugar na Mirim. Subiu ao pódio o mesatenista Frederico Martins, ao conquistar o terceiro lugar na categoria Pré-Mirim. Sueni Hirata e Zilá Martins conquistaram, respectivamente, o terceiro e quarto lugar na categoria Lady.

“Gostei muito do resultado de cada um deles e, com toda esta boa participação, a equipe de Americana conquistou a 5ª colocação na categoria geral”, comentou o técnico da equipe, Maurel Luchiari. Ao todo, 16 clubes competiram nesta etapa da Liga Paulista.

A próxima competição da Liga Paulista será dia 7 de abril, também em Piracicaba.

LIGA METROPOLITANA

No domingo (18), os mesatenistas participaram da 2ª etapa da Liga Metropolitana, que aconteceu no ginásio da Seme, em Itu. O atleta Frederico Martins conquistou a segunda colocação na categoria Mirim Masculino e trouxe para Americana a medalha de prata. A próxima etapa da competição será realizada no dia 8 de abril, em Mogi Guaçu.