Meninas do Piratas Rugby estreiam na Copa SP

O time feminino do Piratas Rugby, de Americana, participa neste fim de semana da primeira etapa da Copa SP, torneio equivalente à segunda divisão estadual. Os jogos ocorrerão no campo do Listradão, em Louveira, entre sábado e domingo. Serão 18 equipes no total e 66 partidas programadas.

No primeiro dia, acontece a fase de grupos, em que os times serão distribuídos em três chaves. No segundo dia, as equipes se encontram pelas melhores classificações. Além da tradicional Taça Bronze, pela quantidade de equipes, haverá ainda a Taça Incentivo e Madeira.

As meninas do Piratas foram sorteadas para o grupo F, ao lado de Jacareí e Wallys, time que sedia o torneio. Confira as outras chaves: grupo A (USP, Mogi Mirim e Rio Branco), grupo B (Pasteur, Cásper e Iguanas), grupo C (UFABC, SP Barbarians e Taubaté), grupo D (Tsunami, ABC e Farmácia) e grupo E (Flamengo de Guarulhos, Lenks e URA).