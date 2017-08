Meninas do Piratas ficam em 4º na primeira etapa da Copa SP

Foto: Facebook / Reprodução

O time feminino do Piratas Rugby, de Americana, ficou com a quarta colocação na primeira etapa da Copa SP, torneio equivalente à segunda divisão estadual realizado no último fim de semana, em Louveira. A competição teve a participação de 18 equipes. Na primeira fase, as meninas do Piratas venceram os dois jogos que disputaram, contra Jacareí (22 a 0) e Wallys (22 a 5).

Nas quartas de final da Série Ouro, que reunia as oito melhores equipes da fase de classificação, a equipe americanense derrotou o Flamengo por 22 a 10, mas perdeu na semifinal para o Pasteur por 17 a 5. Na disputa do terceiro lugar, o Piratas voltou a ser derrotado, novamente por 17 a 5, para o Rio Branco de São Paulo.

A USP terminou como campeã da etapa, com 25 pontos no total, seguida por Pasteur, com 21, Rio Branco, com 18, e o Piratas, com 15. Na sequência, ainda figuraram UFABC (12), Taubaté (10), Flamengo de Guarulhos (8), ABC (6), Tsunami (5), Iguanas (4), Wallys (3), União Rugby Alphaville (2), Jacareí (1) e mais cinco times que não conseguiram pontuação: Lenks, Farmácia, SP Barbarians, Mogi das Cruzes e Cásper Líbero.