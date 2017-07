Melo confirma favoritismo com tranquilidade em estreia nas duplas em Wimbledon

Embalado pela conquista de torneios na Holanda (ATP 250 de Hertogenbosch) e na Alemanha (ATP 500 de Halle) nesta temporada de grama, Marcelo Melo confirmou favoritismo ao lado do polonês Lukasz Kubot em sua estreia em Wimbledon, nesta quarta-feira, em Londres. Cabeça de chave número 4 da competição, os dois tenistas abriram campanha no Grand Slam vencendo os holandeses Wesley Koolhof e Matwe Middelkoop por 3 sets a 0, com parciais de 6/0, 6/4 e 6/3, em apenas 1h20min.

Tido como um dos favoritos ao título da chave de duplas masculina atuando com Kubot, Melo almeja o seu primeiro troféu de campeão na capital inglesa, onde chegou ao vice-campeonato do Grand Slam inglês em 2013, então atuando ao lado do croata Ivan Dodig.

LEIA TAMBÉM: Thiago Monteiro leva virada de romeno e perde na estreia em Munique

Com a vitória tranquila obtida na primeira rodada, o brasileiro e o polonês se credenciaram para enfrentar na próxima fase os vencedores do confronto da dupla formada pelo austríaco Alexander Peya e o alemão Philipp Petzschner contra a parceria do holandês Robin Haase e o britânico Dominic Inglot. Este duelo está programado para acontecer apenas nesta quinta-feira.