Melhor do Grand Prix, Natália dedica prêmio para toda a seleção de vôlei

Além de conquistar o 12º título do Grand Prix neste domingo, ao superar a Itália por 3 sets a 2, com parciais de 26/24, 17/25, 25/22, 22/25 e 15/8, a seleção brasileira feminina de vôlei obteve outro importante feito após a decisão disputada em Nanquim, na China: o prêmio de melhor jogadora do campeonato, concedido a Natália.

A ponteira era uma das poucas remanescentes no renovado time no Grand Prix que disputou os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016. Sua liderança, assim, foi fundamental na conquista da seleção brasileira.

Feliz com o prêmio, concedido pela organização do campeonato, Natália dedicou o reconhecimento às companheiras de seleção. “Nosso time jogou muito bem. Eu não conseguiria ganhar esse prêmio sem minhas companheiras, então eu o dedico aos membros do time. Eu também gostaria de agradecer meu técnico (José Roberto Guimarães) por essa grande vitória”, declarou.