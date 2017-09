Meia Maratona fecha inscrições com mais de 1 mil atletas

As inscrições para a Meia Maratona Avenida Brasil estão esgotadas. O evento, marcado para domingo, terá 1.100 participantes, sendo 275 deles só na prova de 21 km, inédita em Americana. O restante vai participar das já tradicionais corridas de 5 e 10 km. Em princípio, as inscrições estariam abertas até amanhã, mas os organizadores afirmaram que a procura surpreendeu as expectativas.

“Foi muito boa a procura, tanto que até o segundo lote foi esgotado. É a primeira vez que a cidade recebe uma Meia Maratona e isso despertou a curiosidade de muitos corredores de rua que já haviam participado de provas de 10 km”, comentou Tiago Miranda, diretor da clínica de estética Corpo em Forma e um dos organizadores da corrida junto da Prenda Gaúcha e da Chelso Sports.

Hoje, a partir das 18 horas, Miranda participa do programa Caderno de Esportes, nas rádios VOCÊ (AM 580) e 94.7 FM, para falar sobre a Meia Maratona.