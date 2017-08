Meia Maratona bate 500 atletas inscritos

Foto: Divulgação

Faltando três semanas para a Meia Maratona Avenida Brasil, a marca de 500 inscrições já foi batida. Os organizadores esperam reunir cerca de 2 mil participantes na prova, inédita em Americana. O evento está em sua terceira edição, mas pela primeira vez com uma corrida com percurso de 21 km, e terá também as provas de 5 e 10 km. As inscrições estão no segundo lote e podem ser feitas pelo site.

Os valores são de R$ 99 para a Meia Maratona e de R$ 89 para as provas de 5 e 10 km. Um litro de leite também deve ser doado no ato da inscrição. Os organizadores repassarão R$ 10 de cada atleta ao Fundo Social de Solidariedade para reformar três leitos do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi. De acordo com Tiago Miranda, diretor da clínica de estética Corpo em Forma, uma das responsáveis pelo evento, o número de inscrições tem surpreendido as expectativas.

“Já batemos mais de 500 inscritos e queremos chegar a 700 até este domingo. Participantes de várias cidades já estão confirmados, como Rio Claro, Limeira, Piracicaba, Campinas, Hortolândia, Nova Odessa e Santa Bárbara. Tem um pessoal de Santos que se inscreveu também”, conta. “Essa prova é a mais bela de Americana, no cartão-postal da cidade, o point dos atletas de rua. Eles costumam sempre treinar por lá, mas nesta corrida a coisa é mais séria, é o grande dia para todos que se preparam”, finaliza Miranda.