Mayra Aguiar é ouro em Budapeste e conquista seu segundo título mundial

O segundo título levou Mayra Aguiar a se juntar a João Derly como únicos judocas do País que foram duas vezes campeões mundiais. Além disso, ela conquistou a sua quinta medalha em Mundiais. Antes do evento em Budapeste, ela foi ouro em 2014, prata em 2010 e bronze em 2011 e 2013. E, na sua vitoriosa carreira, a brasileira também subiu duas vezes ao pódio nos Jogos Olímpicos, em 2012 e 2016, tendo faturado o bronze em ambas as oportunidades.

A judoca brasileira Mayra Aguiar (até 78kg) fez história nesta sexta-feira ao conquistar o seu segundo título mundial. Na competição que está sendo realizada em Budapeste, ela teve pela frente na final a japonesa Mami Umeki e a derrotou com um ippon aplicado logo nos primeiros segundos do golden score.

No combate decisivo, Umeki recebeu duas punições no início da luta, enquanto a brasileira levou um no minuto final do tempo regulamentar, que terminou sem a aplicação de golpes. A definição, então, ficou para o golden score. E com apenas 11 segundos, a brasileira conseguiu o ippon que lhe assegurou o título.

Para garantir o seu lugar no pódio, Mayra Aguiar venceu outra japonesa nas semifinais. A brasileira encarou Ruika Sato em uma luta tensa, com ambas levando dois shidôs. Faltando cerca de um minuto para o término do combate, a brasileira conseguiu projetar a adversária, em golpe pontuado como wazari, o que assegurou a sua passagem para a final do Mundial.

LEIA TAMBÉM: Mayra Aguiar avança às semifinais e Maria Portela vai para repescagem no Mundial

Mayra também teve grande desempenho nas preliminares nesta sexta, tendo vencido as três lutas que disputou por ippon. A brasileira superou a eslovena Klara Apotekar e a austríaca Bernadette Graf, antes de encarar nas quartas de final a francesa Audrey Tcheuméo.

Tcheuméo superou Mayra nas semifinais da Olimpíada do Rio, mas dessa vez a brasileira se deu melhor. Ela ainda levou duas punições, mas conseguiu um wazari e, na sequência, imobilizou a rival, que se viu forçada a abandonar a luta.

A medalha conquistada por Mayra é a segunda do Brasil nesta edição do Mundial de Judô. A outra foi com Érika Miranda, bronze na categoria até 52kg.

MARIA PORTELA CAI NA REPESCAGEM – Outra brasileira a avançar até a fase final do Mundial nesta sexta, Maria Portela (até 70kg) perdeu logo na sua primeira luta na repescagem. A brasileira encarou a espanhola María Bernabéu, levou duas punições e sofreu um wazari e deixou o Mundial.