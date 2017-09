Mayra Aguiar avança às semifinais e Maria Portela vai para repescagem no Mundial

O Brasil tem duas chances de medalha nesta sexta-feira no Mundial de Judô, que está sendo realizado em Budapeste. Mayra Aguiar (até 78kg) avançou às semifinais e segue firme em busca do título, enquanto Maria Portela (até 70kg) vai disputar a repescagem em busca do bronze. Já Samanta Soares (até 78kg) foi eliminada precocemente.

Nas semifinais, Mayra terá pela frente a japonesa Ruika Sato. Em caso de vitória, já vai garantir a sua quinta medalha em Mundiais, sendo que a brasileira foi campeã em 2014.

Maria Portela estreou em Budapeste com vitória sobre a sul-coreana Hye Jin Jeong. Cada lutadora conseguiu um wazari, até que a brasileira desempatou a luta ao conseguir mais uma wazari, agora no golden score. Na sequência, o combate com a britânica Gemma Howell também foi definido pela brasileira com um wazari no golden score, após cada lutadora receber duas punições.

LEIA TAMBÉM: Djokovic supera espanhol e encara Dominic Thiem nas quartas de Roland Garros

Nas quartas de final, Maria Portela perdeu para a japonesa Chizuru Arai. Assim, ela foi para a repescagem, fase em que terá pela frente a espanhola María Bernabéu. Em caso de triunfo, lutará pelo bronze contra uma das derrotadas nas semifinais.

Na mesma categoria de Mayra, Samanta Soares fez a sua estreia em Mundiais e perdeu logo na sua primeira luta nesta sexta-feira, para a japonesa Mami Umeki, que foi campeã em 2015.