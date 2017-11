Max Verstappen admite ter trocado pneus só para marcar recorde em Interlagos

O holandês Max Verstappen, da Red Bull, contou neste domingo ter tomado uma decisão incomum para poder marcar a volta mais rápida da história do GP do Brasil de Fórmula 1. O piloto estava confortável na quinta posição e, já no fim da corrida, quis colocar pneus novos apenas para voltar a acelerar e conseguir o tempo de 1min11s044, que bateu a antiga marca do colombiano Juan Pablo Montoya, cravada em 2004.

Verstappen estava longe de ser ameaçado pelo sexto colocado, o companheiro de equipe Daniel Ricciardo, e com muita distância para o quarto, Lewis Hamilton, quando avisou a equipe pelo rádio sobre a vontade de trocar pneus. “Eu não queria dirigir as dez ou 15 voltas com pneus gastos. Então, como não ia perder posição, fizemos uma outra parada. Depois dela, eu acelerei para fazer a volta mais rápida”, contou.

LEIA TAMBÉM: Isner e Sock vencem, passam à semi em Paris e seguem vivos por vaga no ATP Finals

O piloto da Red Bull venceu duas das últimas cinco etapas e fez questão de acelerar para marcar a volta mais rápida por ter sentido falta de obter a marca na corrida anterior, vencida por ele. “Eu não consegui esse objetivo no México, mas estou muito feliz de conseguir aqui no Brasil”, disse o holandês, destaque no GP do Brasil de 2016 por realizar 11 ultrapassagens nas voltas finais e chegar ao pódio.