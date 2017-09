Massa festeja desempenho em Monza, mas lamenta toque com Verstappen na largada

O brasileiro Felipe Massa comemorou o desempenho dos carros da Williams no GP da Itália de Fórmula 1, disputado neste domingo, no tradicional circuito de Monza. O piloto terminou a prova na oitava posição, menos de um segundo atrás do companheiro de equipe, o canadense Lance Stroll, que chegou em sétimo.

“Penso que, definitivamente, foi um bom resultado para a equipe. Sempre é bom marcar pontos com os dois carros. Hoje (domingo) marcamos 10 pontos com ambos os carros. Fiquei feliz com a corrida e as disputas. Apenas tive um pequeno toque (com Verstappen) e no fim com Lance (Stroll). Mas, felizmente, nada aconteceu e conseguimos terminar bem. Estou feliz com o desempenho e a corrida. Foi um bom domingo para o time”, festejou Felipe Massa.

LEIA TAMBÉM: Wozniacki volta a decepcionar e perde a 5ª final da temporada

Com o resultado, Felipe Massa passou a somar 31 pontos no Mundial de Pilotos, mantendo-se na 11.ª colocação. Já o canadense subiu para a 12.ª posição na tabela de classificação, exatamente atrás do brasileiro, agora com 24 pontos.