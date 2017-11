Massa admite chances remotas de pódio em adeus a Interlagos: ‘Vai ser difícil’

Felipe Massa vai se despedir de forma definitiva do Autódromo de Interlagos como piloto de Fórmula 1 neste domingo. O brasileiro, que não teve renovado seu contrato com a Williams, vai deixar a categoria após o GP de Abu Dhabi, no dia 26. E, perto de sua participação derradeira no GP do Brasil, Massa evita criar expectativas na torcida e admite que tem chances remotas de brilhar diante dos seus compatriotas.

O brasileiro reconhece as limitações do modelo atual da Williams porque, como aconteceu nos últimos dois anos, a equipe inglesa teve dificuldades para desenvolver o carro ao longo da temporada. Assim, depois de um bom início de ano, o time caiu de rendimento. No caso de Massa, questões técnicas e pneus furados acabaram com qualquer chance de melhor resultado no campeonato.

Preocupado com a performance fraca do carro nas últimas etapas, Massa admite que até Lewis Hamilton, que vai largar da última posição do grid, pode ser uma ameaça na corrida deste domingo. “Ele tem grandes chances de chegar em mim”, disse o brasileiro, apostando numa forte corrida de recuperação do inglês – Hamilton largará em último porque bateu no começo do treino classificatório, no sábado.

Massa também evita criar expectativas sobre homenagens em sua despedida. No ano passado, ele foi alvo de muitas manifestações calorosas por parte da torcida e por integrantes de diversas equipes do campeonato. “Acho que tudo o que aconteceu no ano passado já foi o suficiente”, brinca o piloto de 36 anos, que ainda não definiu o que fará no futuro. O GP do Brasil tem largada marcada para as 14 horas deste domingo.