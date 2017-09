Martina Hingis e Jamie Murray conquistam título nas duplas mistas do US Open

A suíça Martina Hingis e o britânico Jamie Murray derrotaram a taiwanesa Hao-Ching Chan e o neozelandês Michael Venus neste sábado por 2 sets a 1 – com parciais de 6/1, 4/6 e 10 a 8 no match tie-break – e conquistaram o US Open nas duplas mistas. É o segundo Grand Slam em sequência que a parceria fatura – anteriormente, ergueram o troféu de Wimbledon.

Martina Hingis alcançou o sétimo título de Grand Slam em duplas mistas na carreira. O segundo do US Open, que ela também venceu em 2015 ao lado do indiano Leander Paes. A tenista de 37 anos acumula 23 títulos de Grand Slam na carreira – cinco em simples e 12 nas duplas femininas.

LEIA TAMBÉM: Canadá vence os EUA, garante 3º lugar e vai ao pódio pela 1ª vez na Liga Mundial

No US Open, a suíça ainda tem a oportunidade de conquistar mais uma taça para a sua coleção. Neste domingo, ao lado da taiwanesa Yung-Jan Chan, irmã de Hao-Ching, ela disputará a final das duplas femininas contra as checas Lucie Hradecka e Katerina Siniakova.