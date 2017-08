Márquez domina classificatório e garante pole na etapa da Áustria da MotoGP

O espanhol Maverick Viñales sairá em quarto lugar, à frente do italiano Danilo Petrucci. O francês Johann Zarco garantiu o sexto lugar, seguido pelo italiano Valentino Rossi e pelo espanhol Dani Pedrosa. O inglês Cal Crutchlow largará em nono e o italiano Andrea Iannone completa o Top 10.

O espanhol Marc Márquez, da Honda, conquistou neste sábado a pole position da etapa da Áustria da MotoGP, a quinta dele na temporada. Os pilotos da Ducati, até então favoritos ao primeiro lugar no grid de largada, tiveram que brigar pela segunda e terceira colocações.

A etapa da Áustria acontece neste domingo e tem largada programada para as 9h (horário de Brasília). Márquez lidera a classificação geral com 154 pontos, 14 à frente de Viñales. Dovizioso aparece em terceiro, com 133 pontos.