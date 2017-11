Márquez crava pole na última etapa da MotoGP e fica mais perto do título

Esta será a oitava vez, em 18 provas, que Márquez largará na frente nesta temporada. Já são seis vitórias em 2017 para o piloto de 24 anos, que tenta repetir o feito de 2013, 2014 e 2016, quando ficou com o título da categoria.

Márquez voou no Circuito Ricardo Tormo e cravou o melhor tempo com 1min29s897. Não bastasse largar na frente, o piloto da Honda ainda pôde celebrar o péssimo desempenho de seu concorrente neste sábado. O italiano Andrea Dovizioso, único que pode tirar o título do espanhol, não foi bem e largará somente na nona colocação, após marcar 1min30s961.

O espanhol Marc Márquez deu passo importantíssimo na luta por seu quarto título da MotoGP. Neste sábado, o líder da temporada cravou a pole position para a última etapa do calendário, na Comunidade Valenciana, na Espanha, e ficou mais perto de confirmar a conquista na corrida deste domingo.

Márquez lidera a tabela com 282 pontos e depende apenas de si para ser campeão. Dovizioso aparece na segunda posição, com 261, e para ficar com o título pela primeira vez, precisa vencer e torcer para que o rival espanhol não termine entre os 11 primeiros.

O treino deste sábado reservou algumas surpresas. Atrás de Márquez, sairá o francês Johann Zarco, apenas sexto colocado na temporada, que marcou 1min30s246. Completando a primeira fila, a terceira posição ficou com o italiano Andrea Iannone, apenas 15.º na tabela, com o tempo de 1min30s399.

Na sequência, aparecem os veteranos espanhóis Jorge Lorenzo e Dani Pedrosa. Lorenzo, de 30 anos, sairá em quarto, após marcar 1min30s460 neste sábado. Logo atrás, largará Pedrosa, de 32, que anotou 1min30s589. O italiano Michele Pirro fecha a segunda fila, com 1min30s764.

Depois de deixarem a briga pelo título, o espanhol Maverick Viñales e o italiano Valentino Rossi voltaram a decepcionar neste sábado. Terceiro colocado na temporada, Viñales sequer avançou ao Q2 e largará somente em 13.º. Já Rossi foi um pouco melhor e sairá em sétimo.

Os pilotos voltam à pista no Circuito Ricardo Tormo neste domingo para a definição do campeão da temporada 2017. A largada da etapa da Comunidade Valenciana está marcada para as 11 horas (de Brasília).