Maria Elisa e Carol Solberg avançam à final na Holanda sem nenhum set perdido

A vaga à final veio após vitória por 2 sets a 0 (21/19 e 21/19) sobre as suíças Nina Betschart e Tanja Huberli. Maria Elisa analisou o bom momento ao lado de Carol e explicou a excelente relação que possui com a Holanda e os holandeses.

A final acontece neste domingo. Carol e Maria Elisa buscam o bicampeonato, já que em 2017 também venceram o torneio em Haia. Assim como neste ano, saindo do classificatório.

As atuais líderes do ranking brasileiro começaram 2018 com tudo. Maria Elisa e Carolina Solberg venceram três jogos neste sábado e avançaram à final da etapa de Haia, na Holanda, do Circuito Mundial de vôlei de praia. A parceria superou jogos das oitavas de final, quartas de final e semifinal e chega à decisão sem nenhum set perdido.

“O sentimento principal é de notar que Carol e eu estamos no caminho certo, nossas energias são parecidas e isso é muito importante. Tem sido assim desde o início da nossa parceria. Ainda não completamos nem um ano como time e já colhemos bons resultados, fico muito feliz com isso e queremos crescer mais. É esse o caminho”, disse Maria Elisa, que completou.

“Tenho uma paixão pela Holanda. Conheci uma família 14 anos atrás e eles se tornaram mais que amigos. Foram ao meu casamento no Brasil, aos Jogos Olímpicos, ficando em minha casa. Sempre vão aos torneios pela Europa, me apoiam. É muito especial. O pai da família faleceu dois anos atrás e sinto que ele está sempre comigo, um ‘anjinho'”, afirmou.

LEIA TAMBÉM: Medina avança com tranquilidade em Portugal e se mantém na briga pelo título

Na primeira rodada do dia, pelas oitavas de final, Maria Elisa e Carol superaram sobre as polonesas Kociolek/Kolosinska por 2 sets a 0 (21/16 e 21/8). Horas mais tarde, pelas quartas, vitória sobre as alemãs Kim Behrens/Sandra Ittlinger, também em sets diretos (21/18 e 21/17).

Outras duas duplas brasileiras acabaram eliminadas do torneio feminino neste sábado. Ágatha e Duda foram superadas justamente pelas suíças Nina e Tanja nas oitavas de final por 2 sets a 0 (22/20 e 21/16). Já Fernanda Berti e Bárbara Seixas caíram nas quartas ao serem superadas por 2 a 0 (21/16 e 21/13) pelas norte-americanas Alix Klineman e April Ross. Antes, pelas oitavas, as brasileiras haviam vencido as também norte-americanas Kelly Claes e Sara Hughes por 2 a 0 (22/20 e 21/19). Elize Maia e Taiana deixaram o torneio na primeira fase por conta de uma lesão da capixaba.

MASCULINO – O dia foi de luta, mas eliminações para as duplas brasileiras em Haia. Vitor Felipe e Guto acabaram superados nas oitavas de final pelos italianos Marco Caminati e Alex Ranghieri, após uma longa disputa decidida no tie-break (10/21, 22/20 e 15/6).

Pedro Solberg e George venceram na repescagem, mas caíram na fase seguinte. No primeiro jogo do dia, vitória por 2 sets a 0 (21/17 e 22/20) sobre os checos Perusic e Schweiner, mas nas oitavas de final o time foi superado pelos letões Plavins e Tocs: 2 a 0 (27/25 e 23/21).