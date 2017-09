Marcelo Melo cai na 2ª rodada das duplas no US Open; Cilic perde em simples

Campeão de Wimbledon, Marcelo Melo se despediu de forma precoce do US Open nesta sexta-feira. O brasileiro e o polonês Lukasz Kubot foram eliminados pelos franceses Julien Benneteau e Edouard Roger-Vasselin por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/2), em 1h26min de duelo em Nova York.

Vindos de vitória apertada na estreia, Melo e Kubot oscilaram no serviço ao longo do segundo jogo na quadra dura do Grand Slam norte-americano – no US Open, os jogos de duplas são em melhor de três sets. A parceria não anotou sequer um ace e cometeu cinco duplas faltas. E não passou do aproveitamento de 58% dos pontos quando jogou com o primeiro saque.

Desta forma, perderam o saque por duas vezes no set inicial e repetiram a dose na segunda parcial, quando também faturaram duas quebras. No tie-break, contudo, os experientes franceses mantiveram o domínio que exibiram praticamente ao longo de todo o jogo. Melo e Kubot formavam a dupla cabeça de chave número dois do torneio de duplas.