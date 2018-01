Mancini fatura terceiro lugar no Mini-Open de xadrez

Foto: Divulgação

O enxadrista Breno Mancini, de 15 anos, conquistou na última sexta-feira (12) o terceiro lugar na etapa do Mini-Open do Clube de Xadrez de São Paulo. Ele é integrante da equipe de Americana, que compete nos Jogos Regionais, e aluno da Escolinha de Xadrez da Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude.

A competição contou com 25 participantes e Breno terminou com quatro pontos em cinco possíveis. “Foram quatro vitórias, incluindo o confronto na segunda rodada contra o campeão do torneio, Caio Poeta, e apenas uma derrota”, explicou o professor Alexandre Sigrist, em nota divulgada pela prefeitura. “A pontuação de Mancini foi superior a de mestres consagrados como Alejandro Martínez e Adriano Caldeira”, completou Sigrist.

O Mini-Open é uma tradição de décadas do Clube de Xadrez de São Paulo, o maior do segmento na América Latina. É um torneio de rápido, normalmente com cinco rodadas, sendo que cada jogador tem menos de uma hora para realizar todos os lances na partida.