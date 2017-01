Malha estreia no Campeonato Regional em S.Bárbara

A equipe de malha de Americana/Nova Odessa estreia neste sábado (28) na 16ª edição do Campeonato Regional de Malha, organizado pela Liga Indaiatubana da modalidade. A competição começará com uma semana de atraso em relação ao previsto inicialmente, em virtude da entrada do time de Cerquilho, que se inscreveu de última hora. Foto: DIVULGAÇÃO

A primeira rodada terá quatro partidas. Americana/Nova Odessa enfrentará o Batagin, às 9 horas, na cancha do bairro de mesmo nome, em Santa Bárbara d’Oeste. Os outros confrontos da abertura do campeonato são Santa Rosa x Floresta, Antonio de Lima x Primavera e Unisanta x Cosmopolitano.

Ao todo, a competição tem nove times participantes, com o primeiro turno se estendendo até 2 de abril – no returno, os mandos se inverterão e a fase de classificação deve terminar somente em julho.

A equipe de Americana/Nova Odessa é treinada por Adenir dos Santos e tem em seu elenco 16 atletas. Todos fizeram uma pré-temporada de duas semanas na cancha da Vila Bertine.

O Campeonato Regional de Malha premiará o campeão e vice com vagas para o torneio estadual da modalidade. Na malha, os atletas devem lançar discos de metal (ou pedras chatas, no caso do jogo do fito) em direção a um pino com a intenção de derrubá-lo ou deixar a malha o mais próximo possível deste pino.