Madison Keys vence e garante só americanas nas semifinais do US Open

Com facilidade, a norte-americana Madison Keys avançou à semifinal do US Open, nesta quarta-feira, ao superar a estoniana Kaia Kanepi por 2 sets a 0, com duplo 6/3, em apenas 1h08min. O resultado garantiu que o Grand Slam disputado em Nova York terá semifinais femininas totalmente americana, o que não acontecia desde 1981.

Em busca da final, Keys enfrentará CoCo Vandewegue, algoz da checa Karolina Pliskova, que vai perder o posto de número 1 do mundo por causa desta derrota. A outra semifinal terá a veterana Venus Williams, que eliminou a checa Petra Kvitova, contra a jovem Sloane Stephens.

Keys, 15ª cabeça de chave, chegou à semifinal embalada por duas vitórias sobre outras cabeças, como a ucraniana Elina Svitolina, atual número quatro do mundo e então candidata a virar líder do ranking. Já Kanepi chegou às quartas num momento de recuperação no circuito, após ficar um ano afastado em razão de problemas físicos. Atualmente ocupa a 418ª colocação do ranking, mas já foi a 15ª.