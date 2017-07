Lutadora de Americana busca ajuda para ir ao Mundial

Em seguida, ela inicia a preparação para o Campeonato Mundial, na Hungria, no mês de novembro, mas as regras da competição só permitem que ela lute em uma das modalidades, sendo que Cristmi ainda não fez sua escolha e deve analisar junto com sua equipe de treinamento qual seria a melhor possibilidade de medalha.

A americanense foi bicampeã na modalidade Kick Light na competição nacional, campeã na Low Kickes e vice-campeã na Light Contacts, todas na categoria até 65 quilos. Agora, ela se prepara inicialmente para a disputa da Copa do Brasil de KickBoxing, em Londrina (PR), no mês de setembro, onde competirá novamente nas três modalidades.

A lutadora Cristmi Páfaro, de Americana, conquistou uma vaga no Campeonato Mundial de KickBoxing, após ser campeã em duas modalidades e vice em mais uma durante a disputa do Campeonato Brasileiro, realizado em São Paulo.

“É um sonho e eu vou com tudo. Vou lutar pela medalha até o último minuto. No Brasileiro mesmo, eu quebrei o dedo do pé na quinta-feira e lutei com o dedo quebrado até sábado”, destaca a lutadora. Foto: Divulgação

APOIO. No entanto, para poder lutar no Mundial, Cristmi já iniciou a busca por novos patrocinadores que possam ajudar nos custos da viagem à Hungria, que entre passagem e hospedagem passam dos R$ 6 mil. Ela cogita até mesmo a possibilidade de fazer rifas para conseguir arrecadar os valores necessários.

“Eu só vou conseguir (ir ao Mundial) se eu tiver alguma ajuda. A Confederação (Brasileira de KickBoxing) não ajuda em nada. Eu tenho que confirmar a presença até 15 de setembro, acredito que eu possa dar algum retorno de imagem (a eventuais patrocinadores)”, diz a atleta. Contatos podem ser feitos diretamente com a lutadora através do telefone (19) 99187-4203.