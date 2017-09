Lutador americanense defende cinturão neste sábado

O lutador de kickboxing Marcelo Severo, de Americana, disputará no próximo sábado o Fight Dragon Brasil, um dos principais eventos da modalidade. A competição será realizada em um resort em Guararema, na região metropolitana de São Paulo.

Severo fará parte do card principal, composto por oito lutas, e terá como adversário Vinicius Dionizio, de Assis, na disputa do cinturão da categoria até 75 kg. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Chegar ao ringue com o peso ideal, aliás, tem demandado um esforço do americanense nesta semana. Na segunda-feira, ele pesava 86 quilos, mas espera chegar à pesagem obrigatória até amanhã, após um trabalho específico feito com seu treinador Marcelo Santos e uma equipe de nutricionistas na academia Multi Fight MS. Severo tem 28 anos e carrega no currículo dois títulos paulistas de sua categoria.