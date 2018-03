Lucas Bissoli vence OAB Night Run

O atleta Lucas Bissoli, da equipe Prenda Gaúcha, foi o campeão da corrida OAB Night Run, realizada no último sábado (17), em um percurso de 6 quilômetros entre a subseção de Americana da OAB, o Jardim Botânico e o Parque Ecológico da cidade. Desde que começou a participar de corridas de rua, no ano passado, ele já totalizou 20 vitórias na carreira. Foto: Sanderson Barbarini / Foco no Esporte

Lucas completou a prova em 19min22s, nove segundos à frente do segundo colocado, Antonio Carlos da Cruz. Mais uma vez, o irmão gêmeo de Lucas também subiu ao pódio: Luan Bissoli foi o terceiro, com tempo de20min8s.

A Prenda Gaúcha levou outros dois atletas ao evento e ambos também subiram ao pódio em suas categorias. José Fernando Pereira da Silva foi o vencedor da categoria 30-39 anos, enquanto Lucilay Santos da Silva ficou em segundo no feminino geral – Catharine Fidencio, de Santa Bárbara d’Oeste, ganhou entre as mulheres.

A equipe da Prenda Gaúcha tem apoio do Grupo Liberal, Aro Contabilidade, Unimed, Supermercados São Vicente, TuboGeo e Evouz. A OAB Night Run também teve uma premiação especial somente a advogados. Nesta disputa paralela, Thiago Fraga de Oliveira venceu entre os homens, e Priscila Marestoni entre as mulheres.