Liberado para correr em Spa, Massa revela vertigem na Hungria

Liberado para disputar o GP da Bélgica de Fórmula 1, Felipe Massa revelou nesta quinta-feira que foi uma vertigem que o tirou da corrida anterior, na Hungria, no mês passado. O piloto brasileiro competirá normalmente neste fim de semana, no tradicional circuito de Spa-Francorchamps.

“Agora eu me sinto bem, me sinto pronto para voltar ao carro. Eu havia sentido um pouco de tontura naquele fim de semana. Vertigem é o nome do que eu senti, foi a primeira vez que isso aconteceu. Foi uma sensação estranha e, infelizmente, ocorreu justamente num fim de semana de corrida”, disse o piloto da Williams.

Massa afirmou que a sensação também aconteceu quando estava fora do carro. “Eu tive a vertigem também quando eu estava fora do carro, deitado, por exemplo. Dentro do carro, também senti, claro, principalmente por causa das forças G. Então eu parei o carro, disse o que estava sentindo e achamos que não seria uma boa ideia participar da corrida. Junto aos médicos, decidi que não estava bem para pilotar”, contou.