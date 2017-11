Lewis Hamilton pode superar recordes de Michael Schumacher, diz Jackie Stewart

Desbancado por Lewis Hamilton do posto de maior campeão inglês da Fórmula 1, o ex-piloto Jackie Stewart afirmou nesta sexta-feira no Autódromo de Interlagos que o piloto da Mercedes poderá superar no futuro os recordes e as principais marcas do alemão Michael Schumacher, dono de sete títulos mundiais.

“Isso é perfeitamente possível, se ele estiver com a equipe certa, no momento certo. E é o caso com a Mercedes, quase imbatível atualmente”, afirmou o tricampeão da Fórmula 1. “Se ele continuar assim por mais alguns anos, ele poderá vencer mais alguns campeonatos, por que não? A Mercedes tem o maior orçamento, os melhores engenheiros, muita habilidade técnica e apoio financeiro.”

Para Stewart, Hamilton vem fazendo grande trajetória na categoria. “Lewis sempre tomou decisões fantásticas em sua carreira, sempre pilotando pelas melhores equipes. Foi bem com a McLaren, agora está indo bem na Mercedes”, declarou.