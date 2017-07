Larissa projeta participação marcante no Mundial de Vôlei de Praia na Áustria

A capixaba Larissa – que recentemente conquistou a etapa da Polônia do Circuito Mundial e é medalhista olímpica (prata em Londres-2012) – demonstrou entusiasmo ao projetar a sua participação no Mundial de Vôlei de Praia, em Viena, na Áustria, que será disputado a partir desta sexta-feira. A brasileira fará dupla com Talita e está na chave A da competição.

“Esse é o torneio em que todos os atletas querem estar competindo. Já experimentei a sensação de vencer um Campeonato Mundial uma vez e espero que façamos nosso melhor aqui. Estou confiante de que se fizermos o que sabemos e jogarmos em equipe e com alegria, temos uma boa chance de conseguir uma medalha de ouro”, avaliou Larissa.

Outras quatro duplas femininas e mais quatro masculinas representarão o Brasil no campeonato. A atual campeã do evento, Bárbara Seixas (medalha de prata no Rio-2016), que defenderá o título jogando ao lado da parceira Fernanda Berti, destacou a importância da preparação correta e da experiência para obter sucesso no Mundial.