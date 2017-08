Larissa e Talita vencem alemãs e avançam na liderança do Grupo A do Mundial

No dia de encerramento da fase de grupos do torneio feminino do Mundial de Vôlei de Praia, Larissa e Talita asseguraram o primeiro lugar da sua chave com a terceira vitória, enquanto Ágatha e Duda ficaram na terceira posição após serem derrotadas. De qualquer forma, as cinco duplas do País asseguraram a passagem à segunda fase da competição em Viena.

Pela última rodada do Grupo A, Larissa e Talita derrotaram as alemãs Bieneck e Schneider por 2 sets a 0, com parciais de 21/16 e 21/18, em 33 minutos. Na segunda fase, elas terão pela frente as argentinas Zonta e Gallay.

“Quase todos os jogos que fazemos contra essa dupla foram ao tie-break, mas hoje conseguimos vencer em dois sets, acredito que nos saímos melhor. Foi um primeiro passo, mas temos muito pela frente, é um torneio longo. Ficamos felizes por sair em primeiro, evoluímos jogo a jogo”, disse Talita, celebrando a vitória sobre a dupla da Alemanha.