Larissa e Talita vencem a segunda consecutiva no Mundial de Vôlei de Praia

Líderes do ranking feminino, as brasileiras Larissa e Talita venceram neste domingo a segunda partida no Campeonato Mundial de Vôlei de Praia que acontece em Viena, na Áustria. Em duelo válido pelo Grupo A, elas bateram com facilidade as norte-americanas Branagh e Day por 2 sets 0, com parciais de 21/15 e 21/9.

Ágatha e Duda tiveram um pouco mais de dificuldade para alcançar a vitória. Em jogo pelo Grupo C, elas precisaram de três sets para derrotar as canadenses Gordon e Saxton (27/25, 15/21 e 15/7). A paranaense Ágatha, que defende o título mundial, avaliou as condições da partida, com a temperatura da areia próxima aos 50°C.

“Jogamos em um clima muito parecido com o que temos no Brasil. O calor estava forte. As canadenses jogaram muito bem e, principalmente no segundo set, encaixaram bons saques. Vimos que seria complicado reverter a situação e poupamos energia para o tiebreak, e essa estratégia acabou dando certo”, contou.