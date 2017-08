Larissa e Talita batem canadenses em jogo equilibrado e levam bronze no Mundial

Um dia depois de deixarem a briga pelo título do Campeonato Mundial de Vôlei de Praia, as brasileira Larissa e Talita se recuperaram e ficaram com a medalha de bronze em Viena, na Áustria. Neste sábado, a dupla brasileira garantiu um lugar no pódio com o triunfo suado sobre as canadenses Pavan e Humana-Paredes por 2 sets a 1, com parciais de 21/12, 16/21 e 18/16.

Com o título do Circuito Mundial já garantido, as brasileiras mostraram poder de recuperação para superar mais uma derrota para Ludwig e Walkenhorst. A exemplo do que aconteceu nos Jogos do Rio, no ano passado, Larissa e Talita pararam nas alemãs nas semifinais e perderam a chance de brigar pelo título.

Mesmo assim, o bronze representa a quinta medalha em Mundiais para Larissa, ouro em Roma, em 2011, prata em Berlim, 2005, e Stavanger, 2009, e bronze em Gstaad, 2007. Para Talita, esta foi a segunda medalha na competição. Anteriormente, ela havia sido bronze em Stavanger, em 2009.