Larissa e Talita avançam às semifinais em etapa do vôlei de praia na Suíça

O vôlei de praia feminino do Brasil conseguiu colocar uma dupla nas semifinais do Major de Gstaad, na Suíça, uma das etapas do Circuito Mundial. Larissa e Talita venceram os seus jogos pelas oitavas e quartas de final nesta sexta-feira e defenderão o bicampeonato na competição – elas venceram em 2015 e 2016.

Larissa e Talita avançaram à semifinal com duas vitórias nesta sexta-feira. Na primeira, superaram as compatriotas Fernanda Berti e Bárbara Seixas por 2 sets a 0 (21/16 e 21/15), em 33 minutos. Nas quartas de final, triunfo sobre as canadenses Kristina May e Taylor Pischke também por 2 a 0 (21/14 e 21/13).

As adversárias na semifinal, que acontece neste sábado, serão as canadenses Sarah Pavan e Melissa Humana-Paredes. A outra disputa por vaga na decisão será entre as alemãs Sude/Laboureur e as suíças Heidrich e Vergé-Depré.