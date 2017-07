Kvyat sofre punição por atrapalhar Stroll e perde 3 posições no grid da Hungria

O piloto russo Daniil Kvyat, da Toro Rosso, foi punido ao fim do treino classificatório do GP da Hungria, neste sábado, e perderá três posições no grid da corrida deste domingo, em Budapeste. Ele sofreu a sanção por ter atrapalhado o canadense Lance Stroll, da Williams, durante a disputa do Q1.

Com a decisão dos comissários da prova, Kvyat terá que largar do 16º posto, logo à frente de Stroll, o 17º do grid. O russo havia obtido o 13º lugar, avançando até o Q2. Stroll fora eliminado da disputa ainda no Q1, a primeira sessão

LEIA TAMBÉM: Brasil avança com 4 duplas às quartas de final do vôlei de praia na Rússia

Na avaliação dos comissários, o piloto da Toro Rosso impediu a passagem de Stroll na curva 11 do traçado húngaro, ainda na primeira parte do treino. “Os comissários determinaram que Kvyat estava numa volta excepcionalmente lenta após rodar na pista e danificar seus pneus”, informou a organização da prova.