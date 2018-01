Kvyat é anunciado pela Ferrari e ganha chance como piloto de desenvolvimento

Daniil Kvyat fará parte da Fórmula 1 em 2018, ainda que fora do grid de largada. Sem correr desde o GP dos Estados Unidos de 2017, quando teve a sua saída da Toro Rosso selada, o piloto russo foi anunciado nesta quarta-feira pela Ferrari para ser piloto de desenvolvimento.

Kvyat, de 23 anos, foi dispensado pela Red Bull e estava com seu futuro incerto, chegando a ser especulado como um candidato a assumir a vaga de titular disponível na Williams, a única indefinida entre as 20 do grid da Fórmula 1. Mas agora o russo foi confirmado como piloto de desenvolvimento da Ferrari, que tem o alemão Sebastian Vettel e o finlandês Kimi Raikkonen como seus titulares.

Com 72 provas disputadas, Kvyat, que ingresso na Red Bull como piloto de desenvolvimento, fez a sua estreia na Fórmula 1 em 2014 pela Toro Rosso, então se tornando o mais jovem piloto a pontuar na categoria, quando tinha 19 anos, com um nono lugar no GP da Austrália. E o russo se manteve em ascensão em 2015, quando competiu pela Red Bull, foi uma vez ao pódio e somou mais pontos do que o seu companheiro de equipe, o australiano Daniel Ricciardo.